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Gündem Merkez Bankası'nda Gizem Uzuner görevden alındı
Gündem

Merkez Bankası'nda Gizem Uzuner görevden alındı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 09:01:00 -
Merkez Bankası'nda Gizem Uzuner görevden alındı

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden aldı. Uzuner’in kurumda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan, bankada ilk görev değişikliğine imza attı.

Bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’in görevden alındığı öğrenildi.

Uzuner’in kurumda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

44 yaşındaki Erkan, 9 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile TCMB Başkanlığı’na atanmış ve Şahap Kavcıoğlu’ndan görevi devralmıştı.

 
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