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Ekonomi Merkez Bankası'nda flaş gelişme: Görevden ayrıldı
Ekonomi

Merkez Bankası'nda flaş gelişme: Görevden ayrıldı

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:55:00 -
Merkez Bankası'nda flaş gelişme: Görevden ayrıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir görevden ayrılma yaşandı.

Bloomberg HT'nin haberine göre TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.

Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.

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