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Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası 2021 sonu dolar tahminini 8,09 TL, enflasyon tahminini ise yüzde 11,15 olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:06:00 -
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Ankette yüksek dolar tahmini dikkat çekti.

Enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 11,15 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,84 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,24 ve yüzde 9,14 olarak gerçekleşti.

Dolar beklentileri

Cari yıl sonu dolar beklentisi 8,09 TL olarak açıklandı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,37 TL iken, bu anket döneminde 8,16 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak revize edildi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

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