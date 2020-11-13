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Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu dolar beklentisi 7,8867'ye geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:13:00 -
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını duyurdu.

Açıklanan anket verilerine göre, yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 7,8867'ye geriledi. Bir önceki anket döneminde dolar beklenti dolar/TL'nin yıl sonunda 7,8979 olacağı yönündeydi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu. 12 sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 10,53'ten yüzde 10,77; 24 ay sonrası için ise yüzde 9,05'ten yüzde 9,2'ye çıktı.

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Yorumlar

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