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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 92 milyar 475 milyon dolara geriledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:22
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 92 milyar 475 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 17 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 246 milyon dolar azalışla 71 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs ile biten haftada 72 milyar 994 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 63 milyon dolar yükselişle 20 milyar 664 milyon dolardan 20 milyar 727 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 93 milyar 658 milyon dolardan 92 milyar 475 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih             Altın Rezervi               Brüt Döviz Rezervi          Toplam Rezervler

28.12.2018          19.950                          71.980                                  91.930

25.01.2019          19.862                          73.470                                  93.332

22.02.2019          20.549                          79.122                                  99.671

29.03.2019          20.834                          75.408                                   96.242

05.04.2019          20.627                          76.679                                   97.306

12.04.2019          20.854                          76.955                                   97.809

19.04.2019          20.381                          75.565                                   95.946

26.04.2019          20.432                          73.284                                   93.716

03.05.2019          20.418                          72.633                                   93.051

10.05.2019          20.664                          72.994                                   93.658

17.05.209            20.727                          71.748                                   92.475

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:22
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. rezervleri

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