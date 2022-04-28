Merkez Bankası rezervleri açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Brüt döviz 66 milyar dolara düştü

22 Nisan itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 941 milyon dolar azalış göstererek, 66 milyar 96 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri 15 Nisan gübü 69 milyar 37 milyon dolar seviyesindeydi.

Bahsi geçen dönemde altın rezervleri, 440 milyon dolar gerileyerek 43 milyar 260 milyon dolardan 42 milyar 820 milyon dolara indi.

3 milyar dolar geriledi

Bu kapsamda Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 381 milyon dolar azalarak 112 milyar 297 milyon dolarda 108 milyar 916 milyon dolara düştü.