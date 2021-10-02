Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu

Brüt döviz rezervleri, 17 Eylül’de 81 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 24 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 257 milyon dolar artışla 04 120 milyar 787 milyon dolardan 122 milyar 44 milyon dolara çıktı.