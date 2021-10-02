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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 24 Eylül’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artışla 82 milyar 840 milyon dolara çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 11:32:00 -
Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu

Brüt döviz rezervleri, 17 Eylül’de 81 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 24 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 257 milyon dolar artışla 04 120 milyar 787 milyon dolardan 122 milyar 44 milyon dolara çıktı.

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Yorumlar

havva BULUT

kesin öyledir baksana gıda fiyatları düştü elektirik fiyatları düştü akit halka.. sorsana bu 
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