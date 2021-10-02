Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 24 Eylül’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artışla 82 milyar 840 milyon dolara çıktı.
Brüt döviz rezervleri, 17 Eylül’de 81 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 24 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 257 milyon dolar artışla 04 120 milyar 787 milyon dolardan 122 milyar 44 milyon dolara çıktı.