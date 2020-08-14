Merkez Bankası paylaştı: Yıllık cari açık 11.1 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020 yılı haziran ayı ödemeler dengesi verisini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan veriye göre; cari işlemler açığı 2019 yılının haziran ayına kıyasla 2 milyar 839 milyon dolar artarak 2 milyar 934 milyon dolar oldu.

Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon dolara ulaştı. 2020 yılı ocak-haziran döneminde cari açık 19 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Böylece, geçtiğimiz senenin aynı ayında 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde; bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi ve 2019 yılının haziran ayında 50 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi neden oldu.

2019 yılının haziran ayında 2 milyar 647 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon dolar fazla verdi.

Merkez Bankası'nın paylaştığı veriye göre; birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon dolar azalarak 522 milyon dolar oldu.