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Ekonomi Merkez Bankası kripto para kararı ne oldu? Kripto para yasaklandı mi?
Ekonomi

Merkez Bankası kripto para kararı ne oldu? Kripto para yasaklandı mi?

Kripto paralara yönelik Merkez Bankası’ndan son dakika karar geldi. Merkez Bankası’nın kripto para kararında sonra Merkez Bankası kripto para kararı ne oldu? Kripto para engellendi mi? soruları da sorulmaya başlandı. Merkez Bankası, Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Peki kripto para resmen yasalandı mı? Elinde kripto para bulunanlar ne zamana kadar kripto paralarını satabilecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-16 09:06:00 - 2021-04-16 09:08:25
Merkez Bankası kripto para kararı ne oldu? Kripto para yasaklandı mi?

Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesinde yer alan duyuruda son dakika kripto para açıklaması yapıldı. Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.

Kripto para yasaklandı mi?

Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.

 

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