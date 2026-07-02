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Ekonomi Merkez Bankası haftalık rezerv rakamlarını açıkladı: Toplam rezerv 149,2 milyar dolar oldu
Ekonomi

Merkez Bankası haftalık rezerv rakamlarını açıkladı: Toplam rezerv 149,2 milyar dolar oldu

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Merkez Bankası haftalık rezerv rakamlarını açıkladı: Toplam rezerv 149,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 149 milyar 205 milyon dolar seviyesine geriledi. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bu dönemde hem brüt döviz rezervlerinde hem de altın rezervlerinde düşüş kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalışla 149 milyar 205 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 26 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 260 milyon dolar azalarak 54 milyar 251 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Haziran'da 59 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 731 milyon dolar düşüşle 97 milyar 685 milyon dolardan 94 milyar 954 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 205 milyon dolara indi.

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