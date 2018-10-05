Merkez Bankası: Fırsatçılar zam yaptı

Ağustos ayı ortasında şiddetini artıran kur atağını ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla püskürten Türkiye, 15 yılın zirvesine çıkan enflasyonla topyekün mücadelenin çerçevesini önümüzdeki hafta belirleyecek. Tarım İzleme Komitesi'nden Hal Yasası'na kadar birçok konuda önemli adım için hazırlıklar devam ederken, bir yandan da kur artışını bahane edip fırsatçılık yapanlarla mücadelenin boyutu genişliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "olağandışı fiyat artışlarını zabıta ekiplerine bildirin" mesajının ardından, "Alo 175" hattına 27 bin 500 şikâyet gelirken, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı, Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da fırsatçıları açık bir biçimde gözler önüne serdi. Merkez Bankası raporunda, maliyetleri döviz kuru ile ilişkili olmayan sektörlerdeki fiyat artışlarına dikkat çekerek, fırsatçılara gönderme yaptı.



KUR ARTIŞI BAHANE

Merkez Bankası eylülde yüzde 6.30 artarak yıllık bazda yüzde 24.52'ye yükselen enflasyonla ilgili olarak dün yayımladığı raporda, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayıldığı, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisinin temel mal, gıda ve enerji grupları olduğu belirtildi. Raporda "Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir" tespiti yapılarak, dolardaki artışı bahane ederek, maliyetleri kurla ilgisi olmamasına rağmen zam yapanların olduğuna vurgu yapıldı.



TEMEL GIDAYA DİKKAT!

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez Bankası'nın maliyeti dövizle ilişkili olmayan ürün gruplarında yapılan zamlara dikkat çektiğini belirterek, "Temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına bakmak yeterli. Fırsatçılık olarak nitelendirilen bu duruma Başkan Erdoğan da özellikle dikkat çekti" dedi.



KAYSERİ'DE FIRSATÇILARA GEÇİT YOK

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü de son dönemde kurdaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen fırsatçıların ürünlere uyguladıkları fahiş zamların tespiti için saha denetimlerini sıklaştırdı. Girdi maliyeti ve döviz kurundan etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye fahiş fiyatlarla ürün satan işyerleri tespit ediliyor. Ekipler, okulların açılmasıyla birlikte hareketlilik yaşanan kırtasiye ve okul malzemesi satan işyerlerine şok denetimler yaptı. Ürünlerin etiket fiyatı, işyerine geliş fiyatı ve toptancıdan alış fiyatlarını faturalar üzerinden tespit eden ekipler, fahiş artış uygulayan işletmeler hakkında tutanak tuttu.



DENETİMLER TAM GAZ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyat farklılıkları ile ilgili olarak belediye başkanlarına yönelik çağrısı üzerine harekete geçen Gaziantep Şahinbey Belediyesi, zabıta personeline eğitim verdirdikten sonra hızla denetimlere başladı. İlk denetime katılan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıtanın verimli ve yasalara uygun olarak çalışabilmesi için gerekli bilgilerin verildiğini kaydetti. Başkan Tahmazoğlu ve İl Ticaret Müdürü Bilal Yazıcı'nın da katıldığı ilk denetimlerde, ürünlerin alış ve satış fiyatları karşılaştırıldı. Denetimlerde, fahiş fiyat uygulayanlara ürün başına para cezası uygulanacağı bildirildi.