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Ekonomi Merkez Bankası faizi indirdi mi?
Ekonomi

Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Son dakik haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her defasında yüksek faizden şikayet etmekte. Ancak Merkez Bankası açıkladığı faiz kararında yine beklentilerin aksine faizi indirmedi. Peki Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:18:00 - 2021-02-05 10:20:46
Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor. Enflasyon yıl sonu tahmini hedefimize yakınsayacak." dedi. Yüksek faize karşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun bir numaralı enflasyonla mücadele altyapısını faiz oluşturuyor. Faiz, enflasyonla doğru orantılıdır. Bankalar, ne kadar kâr etmişler bunu konuşuyorlar. Tamam da, sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bu ülkeye, bir de bunu söylesene. Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım” diye konuştu.

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