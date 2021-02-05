Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor. Enflasyon yıl sonu tahmini hedefimize yakınsayacak." dedi. Yüksek faize karşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun bir numaralı enflasyonla mücadele altyapısını faiz oluşturuyor. Faiz, enflasyonla doğru orantılıdır. Bankalar, ne kadar kâr etmişler bunu konuşuyorlar. Tamam da, sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bu ülkeye, bir de bunu söylesene. Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım” diye konuştu.