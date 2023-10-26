  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular
Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 14:00:00 - 2023-10-26 14:30:30
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 500 baz puan artırımı yapan Merkez Bankası politika faizini yüzde 35'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği belirtti.

Karar metninde enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, “Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır. Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır” denildi.

Politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği ifade edilerek, “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.
Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir” denildi.

Evlenecek olan gençlere 150 bin TL faizsiz kredi! Nasıl başvuru yapılıyor? Yaş sınırı var mı?
Evlenecek olan gençlere 150 bin TL faizsiz kredi! Nasıl başvuru yapılıyor? Yaş sınırı var mı?

Ekonomi

Evlenecek olan gençlere 150 bin TL faizsiz kredi! Nasıl başvuru yapılıyor? Yaş sınırı var mı?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'da Türkiye kararı: Merkez Bankası toplantısından çıkan flaş karar! Türkiye harekete geçti!
Almanya'da Türkiye kararı: Merkez Bankası toplantısından çıkan flaş karar! Türkiye harekete geçti!

Ekonomi

Almanya'da Türkiye kararı: Merkez Bankası toplantısından çıkan flaş karar! Türkiye harekete geçti!

Bir o yana bir bu yana kıvırıyor! Sözcü'den 'faiz' dansözlüğü
Bir o yana bir bu yana kıvırıyor! Sözcü'den 'faiz' dansözlüğü

Ekonomi

Bir o yana bir bu yana kıvırıyor! Sözcü'den 'faiz' dansözlüğü

{relation id:1797764 slug:'almanyadan-turkiye-karari-merkez-bankasi-toplantisindan-cikan-flas-karar-turkiye-harekete-gecti'}

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

malum

bu ne hal sayın CUMHURBAŞKANIM BEN ALLAH İÇİN FAİZ ALLAHA SAVAŞ tır diyorum.ben artık EKONOMİ düzelecek diye ALLAH a savaş açanların yanında olamam kusura bakma

ALLAHA SAVAŞ ACMAYA DEVAM

Gecelik verdiginiz faizler bu ülkede kaçbin garibanı ücretsiz ev sahibi tapusu verir. Karaborsadan fahis fiyattan kazanilanı faiz yükselterek ranttan kazandık diye aklayanlar 2 yil sonra şerefli tüccar olarak ortaya cıkacaklarmi yoksa 2001 kirizinin dolar satişi gibi deyilde, bankadan düşük faizle kredi alıp ayni yada başka bankada repo ile milyarlari cebe indirince 2001 dolar alisı ile farkı olmuyor diye fetvami aldi. Birgün ilahi adalet ses cıkarmayana, sesi cikaranın sesini kesmeye calişanın tepesine saplanacak. Ebabil kuşu her zaman deyil ama özellere özel taş bırakır siz goremezsiniz niye ilahi adaleti hafife alanlar kendilerini avutacak haci hoca fetva makamı bulduklarini sanır. Allah ne der diye yaşayani Kullar icinde RABBİM VEZİR EDER. sus diyeninde kemigini iligini yok eder
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23