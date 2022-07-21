  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB yılın 7. toplantısında da faizleri sabit tuttu. Global para politikaları gündemiyle gözlerin merkez bankalarına çevrildiği haftada, Türkiye’den faizleri değiştirmeme kararı çıktı. PPK, 1 haftalık gösterge repo faizi yüzde 14 oranında sabit tuttuğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 14:06:00 -
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), piyasanın beklentileri yönünde hareket ederek Temmuz 2022 toplantısında da faizlere dokunmadı.

Böylece 2022 yılının 7. toplantısında da 1 haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gidilmedi. Kurulun geçen yıl düzenlenen son 4 toplantıda toplamdaki 500 baz puanlık indirimi ile ulaşılan yüzde 14’lük oranın geçerliliğini korunmasına karar verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23