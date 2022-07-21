Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TCMB yılın 7. toplantısında da faizleri sabit tuttu. Global para politikaları gündemiyle gözlerin merkez bankalarına çevrildiği haftada, Türkiye’den faizleri değiştirmeme kararı çıktı. PPK, 1 haftalık gösterge repo faizi yüzde 14 oranında sabit tuttuğunu açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), piyasanın beklentileri yönünde hareket ederek Temmuz 2022 toplantısında da faizlere dokunmadı.
Böylece 2022 yılının 7. toplantısında da 1 haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gidilmedi. Kurulun geçen yıl düzenlenen son 4 toplantıda toplamdaki 500 baz puanlık indirimi ile ulaşılan yüzde 14’lük oranın geçerliliğini korunmasına karar verildi.