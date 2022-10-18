Piyasaları yakından takip edenler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini, faiz kararının ne zaman duyurulacağını merak ediyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 20 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Faiz kararının 20 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası 2022 yılında gerçekleştirdiği ilk 7 toplantıda faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Politika faizini yüzde 4 seviyesinde tutan TCMB, ağustos ve eylül ayı PPK toplantılarında ise 100’er baz puanlık indirimler yaparak politika faizini yüzde 12 seviyesine çekmişti. Ekonomistler ortalama piyasa beklentisini ekim ayı toplantısında da benzer bir adımla faizlerin 100 baz puan daha indirilebileceğine işaret ediyor.