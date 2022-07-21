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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne oldu Temmuz 2022
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu Temmuz 2022

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? Milyonların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında… Peki, faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-21 10:56:00 -
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu Temmuz 2022

Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu Temmuz 2022

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 21 Temmuz Perşembe günü toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklanmış olacak. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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