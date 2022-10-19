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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak! Tüm gözler bu toplantıda
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak! Tüm gözler bu toplantıda

Ekonomiyi yakından takip edenlerin gözü ekim ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında. Eylül ayı içerisinde 100 baz puan indirilen ve yüzde 13'ten 12'ye düşürülen politika faizinin bu ayki toplantıda 100 baz puan daha düşürülmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 09:29:00 -
Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak! Tüm gözler bu toplantıda

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Her ay yapılan toplantılar ile faiz politika faizine yönelik kararlarını açıklayan ve ekonomik gidişata göre hamlelerini yapan Merkez Bankası geçtiğimiz ay 100 baz puanlık bir düşüş yapmıştı. Şimdi gözler Ekim ayı toplantısına çevrildi. 

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası Ekim ayı PPK toplantısında beklentiler faizin 100 baz puan daha düşürüleceği yönünde. Çoğunluğun 100 baz puan indirime gitmesini beklediği Merkez Bankası toplantısında 50 baz puanlık bir indirime gidilmesini bekleyenlerde mevcut.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

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Yorumlar

Kimsenin Umurunda Değil

MB faizi kaç yaparsa yapsın, piyasa faizi düşmez, fiyatlar artmaya, sabit gelirli yoksullaşmaya, saray çetesi zenginleşmeye devam eder. Ya ihtilal ya darbe gerekiyor.
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