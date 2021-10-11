Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? TCMB'den son dakika faiz indirimi kararı!
Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmesi sonrası TCMB’nin sürpriz faiz indiriminin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapıp yapmayacağı da netlik kazandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayında yaptığı toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmüştü. Önümüzdeki aylarda da Merkez Bankası’nın faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.
Faiz indirimine yönelik son dakika açıklama Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi. Öte yandan Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajı verdi.
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?
Merkez’in PPK toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ekim ayı toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası faiz kararı aynı gün saat 14:00'da açıklanacak.