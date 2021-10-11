  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? TCMB'den son dakika faiz indirimi kararı!
Ekonomi

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? TCMB'den son dakika faiz indirimi kararı!

Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmesi sonrası TCMB’nin sürpriz faiz indiriminin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapıp yapmayacağı da netlik kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 17:27:00 - 2021-10-11 17:29:48
Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? TCMB'den son dakika faiz indirimi kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayında yaptığı toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmüştü. Önümüzdeki aylarda da Merkez Bankası’nın faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.

Faiz indirimine yönelik son dakika açıklama Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi. Öte yandan Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajı verdi. 

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

Merkez’in PPK toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ekim ayı toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası faiz kararı aynı gün saat 14:00'da açıklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay