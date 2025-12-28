Merkez Bankası duyurdu: Banknot kademeli olarak değişiyor

Rusya Merkez Bankası (CBR), 1997 yılından bu yana dolaşımda olan 1000 rublelik banknotun yenilenen tasarımını kamuoyuna duyurdu. Geçtiğimiz aylarda onaylanan yeni banknot, Rusya’nın önemli bölgelerinden biri olan Privoljsky Federal Bölgesi ve bu bölgenin idari merkezi Nijni Novgorod kentine ithaf edildi.

Tarihi ve modern simgeler aynı banknotta

Yeni banknotun tasarımında bölgeyi simgeleyen unsurlara her iki yüzde de yer verildi. Ön yüzde, Nijni Novgorod’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Nijni Novgorod Kremlini’ndeki Nikolskaya Kulesi bulunuyor.

Arka yüzde ise bölgenin modern yüzünü temsil eden iki yapı dikkat çekiyor: Volga Nehri’nde kullanılan “Meteor” tipi hızlı yolcu gemisi ile Volga üzerindeki stratejik geçiş noktalarından biri olan Saratov Otomobil Köprüsü.

Kademeli geçiş süreci başladı

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, yeni banknotun tasarım sürecinde sanatçılar ile Goznak (Devlet Darphanesi) uzmanlarının birlikte çalıştığı belirtildi. Tasarımın Eylül 2025 sonunda onaylandığı, sembol seçiminde Ziraatçılar Sarayı, Salavat Yulaev Anıtı ve Kazan Devlet Üniversitesi ana binası gibi alternatiflerin de değerlendirildiği aktarıldı.

CBR, yeni 1000 rublelik banknotların kademeli olarak tedavüle gireceğini açıkladı. Güncellenen banknotlar, 1997 tasarımlı mevcut 1000 rublelerle birlikte geçerli olacak. Eski banknotlar dolaşımdan doğal yollarla çekilene kadar kullanılmaya devam edecek; vatandaşların paralarını acilen değiştirmesine gerek bulunmuyor.