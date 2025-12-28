  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?

Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor!

ABD’nin saldırısında derin şüphe: Önce terörle karıştır sonra müdahale et

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor

MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'

İki grup arasında çıkan kavga ölümle bitti!

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular

Belki avukat da sizin spottaki gibi cevap vermiştir! Liyakat iddiasındaki cumhuriyet kendi ayağına takıldı

Hiç şaşırmayacaksınız! Ukrayna’nın hortumcusu bakın nerede ortaya çıktı

Talat Atilla merak edilen o soruyu sordu, Prof. Ahmet Nezih Kök net şekilde cevapladı: Adli Tıp'taki uyuşturucu testinde yanlış pozitif rapor çıkar mı?
Dünya Merkez Bankası duyurdu: Banknot kademeli olarak değişiyor
Dünya

Merkez Bankası duyurdu: Banknot kademeli olarak değişiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Merkez Bankası duyurdu: Banknot kademeli olarak değişiyor

Rusya Merkez Bankası, 1997’den bu yana kullanılan 1000 rublelik banknotu yeniledi. Yeni tasarımda tarih, modern ulaşım ve bölgesel simgeler öne çıkarken, banknotlar kademeli olarak tedavüle girecek.

Rusya Merkez Bankası (CBR), 1997 yılından bu yana dolaşımda olan 1000 rublelik banknotun yenilenen tasarımını kamuoyuna duyurdu. Geçtiğimiz aylarda onaylanan yeni banknot, Rusya’nın önemli bölgelerinden biri olan Privoljsky Federal Bölgesi ve bu bölgenin idari merkezi Nijni Novgorod kentine ithaf edildi.

Tarihi ve modern simgeler aynı banknotta

Yeni banknotun tasarımında bölgeyi simgeleyen unsurlara her iki yüzde de yer verildi. Ön yüzde, Nijni Novgorod’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Nijni Novgorod Kremlini’ndeki Nikolskaya Kulesi bulunuyor.

Arka yüzde ise bölgenin modern yüzünü temsil eden iki yapı dikkat çekiyor: Volga Nehri’nde kullanılan “Meteor” tipi hızlı yolcu gemisi ile Volga üzerindeki stratejik geçiş noktalarından biri olan Saratov Otomobil Köprüsü.

Kademeli geçiş süreci başladı

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, yeni banknotun tasarım sürecinde sanatçılar ile Goznak (Devlet Darphanesi) uzmanlarının birlikte çalıştığı belirtildi. Tasarımın Eylül 2025 sonunda onaylandığı, sembol seçiminde Ziraatçılar Sarayı, Salavat Yulaev Anıtı ve Kazan Devlet Üniversitesi ana binası gibi alternatiflerin de değerlendirildiği aktarıldı.

CBR, yeni 1000 rublelik banknotların kademeli olarak tedavüle gireceğini açıkladı. Güncellenen banknotlar, 1997 tasarımlı mevcut 1000 rublelerle birlikte geçerli olacak. Eski banknotlar dolaşımdan doğal yollarla çekilene kadar kullanılmaya devam edecek; vatandaşların paralarını acilen değiştirmesine gerek bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi Bunlar bizden değil !
Gündem

Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi Bunlar bizden değil !

Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bir okul açılışında katıldığı halayda elini tutmak ..
Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha
Gündem

Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha

Mübarek Ramazan ayında “twerk dansı” ve “Noel Çarşısı” saçmalıklarıyla gündeme gelen CHP'li Üsküdar Belediyesi’nde bu kez de Belediye Başkan..
Sokak Röportajında şeriat sorusu? Kimse bunu beklemiyordu
Sosyal Medya

Sokak Röportajında şeriat sorusu? Kimse bunu beklemiyordu

Bir sokak röportajında aynı aileden iki kardeşin şeriat ve laiklik konusundaki zıt görüşleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Röportaj,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23