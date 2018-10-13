‘Merkez Bankası bütün araçları kullanacak”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, “Bankası fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek” dedi. Çetinkaya’nın, Endonezya’nın Bali adasında Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında yaptığı “Türkiye’de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı sunum, bankanın resmi sitesinde yayımlandı. Çetinkaya sunumunda, reel kurun tarihi düşük seviyelerde olduğuna dikkati çekerek, son verilerin dış dengede keskin bir iyileşme trendine işaret ettiğini dile getirdi.

Cari işlemler açığının daralmaya devam edeceğini vurgulayan Murat Çetinkaya, “Zayıflayan iç talep koşullarına karşın, fiyatlama davranışlarındaki bozulma enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskler yaratıyor. Güçlü parasal sıkılaştırma fiyat istikrarını desteklemekte. Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.