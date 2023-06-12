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Ekonomi Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-12 18:22:00 -
Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı

Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan "Müthiş Türk Kızı" Hafize Gaye Erkan Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hükümetin ekonomi kadrosunda büyük değişiklikler yaşandı. Ekonomi Bakanlığına Mehmet Şimşek getirilirken, BDDK Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu'ndan boşalan Merkez Bankası Başkanlığı görevine ise ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak bilinen Hafize Gaye Erkan atandı.

ABD'deki şirketteki görevinden ayrıldı

Erkan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı ve görevi Kavcıoğlu'ndan devir teslim töreni ile devraldı. Öte yandan Erkan, yönetim kurulu üyesi olduğunu ABD'nin New York kentinde bulunan finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'daki görevinden ayrıldı.

Yeni görevinde başarılar dilediler

Fortune 500'de yer alan Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, Erkan'a yeni görevinde başarılar dileyerek "Marsh McLennan'daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu'ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan'a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

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