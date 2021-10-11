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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Cari işlemler dengesi iyileşmektedir. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir sürmektedir. Enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 14:43:00 - 2021-10-11 14:46:46
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuşuyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödemesi banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde

Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor

Cari işlemler dengesi iyileşmektedir

Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir sürmektedir

Enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji etkili oldu

Ayrıntılar geliyor...

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