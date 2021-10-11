Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Cari işlemler dengesi iyileşmektedir. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir sürmektedir. Enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji etkili oldu." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda konuşuyor.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
Önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödemesi banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde
Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor
Cari işlemler dengesi iyileşmektedir
Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir sürmektedir
Enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji etkili oldu