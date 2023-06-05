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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edilen 'Müthiş Türk kızı' yola çıktı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edilen 'Müthiş Türk kızı' yola çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 03:07:00 -
Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edilen 'Müthiş Türk kızı' yola çıktı

Merkez Bankası Başkanı olacağı konuşulan ekonomist Hafize Gaye Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için ABD'den Türkiye'ye doğru yola çıktığı iddia edildi.

Kabine açıklanmadan önce Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması durumunda Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası'nın başına (TCMB) geçeceği konuşuluyordu.

Dün yeni açıklanan kabinede Mehmet Şimşek, koltuğu Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek'in, Gaye Erkan'ı Merkez Bankası'nın başında görmek istediği söyleniyor. Gaye Erkan, Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısı nedeniyle ülkenin "en genç finans profesörü" unvanını taşıyor.

Türkiye'ye geliyor

Şimdi de Patronlar Dünyası'nın yazarlarından Toygun Atilla, ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak bilinen Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye doğru yola çıktığını yazdı. Erkan'ın bu akşam Türkiye'de olması bekleniyor. Görüşmenin ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği belirtildi.

ABD ona 'müthiş Türk kızı' diyor! Hafize Gaye Erkan'ın kabineye gireceği iddiası gündeme oturdu
ABD ona 'müthiş Türk kızı' diyor! Hafize Gaye Erkan'ın kabineye gireceği iddiası gündeme oturdu

Siyaset

ABD ona 'müthiş Türk kızı' diyor! Hafize Gaye Erkan'ın kabineye gireceği iddiası gündeme oturdu
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