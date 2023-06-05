Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edilen 'Müthiş Türk kızı' yola çıktı

Kabine açıklanmadan önce Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması durumunda Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası'nın başına (TCMB) geçeceği konuşuluyordu.

Dün yeni açıklanan kabinede Mehmet Şimşek, koltuğu Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek'in, Gaye Erkan'ı Merkez Bankası'nın başında görmek istediği söyleniyor. Gaye Erkan, Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısı nedeniyle ülkenin "en genç finans profesörü" unvanını taşıyor.

Türkiye'ye geliyor

Şimdi de Patronlar Dünyası'nın yazarlarından Toygun Atilla, ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak bilinen Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye doğru yola çıktığını yazdı. Erkan'ın bu akşam Türkiye'de olması bekleniyor. Görüşmenin ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceği belirtildi.