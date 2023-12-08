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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bombayı patlattı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 10:07:00 -
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bombayı patlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor.' dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, açıklamalarda bulundu.

Erkan şu ifadeleri kullandı:

'Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor.'

Ayrıntılar geliyor...

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