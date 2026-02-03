  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına iki kritik atama!
Ekonomi

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına iki kritik atama!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına iki kritik atama!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Söz konusu atamalar 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

 

