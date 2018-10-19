Merkez Bankası Anadolu'ya açıldı

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, banka Herkes İçin Ekonomi kapsamında gerçekleştirdiği bir etkinlik serisi ile Anadolu'ya açılıyor.

Bu kapsamda Herkes İçin Ekonomi Anadolu'da Projesi ile Ekim 2018 - Aralık 2019 döneminde TCMB şubelerinin bulunduğu yedi bölgeden birer ilde ekonomi eğitimi amacıyla öğretmen, öğrenci ve üniversitelilere yönelik etkinlikler düzenlenecek.

İlk adım Gaziantep'te atıldı

Projenin ilk adımı ise 17 Ekim'de Gaziantep'te atıldı. Merkez Bankası Gaziantep Şubesinde düzenlenen öğretmen buluşmalarında ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinden oluşan 45 kişilik eğitimci kadrosu, bankanın yöneticileri ile bir araya geldi.

Etkinlikte, Herkes İçin Ekonomi girişimi, ekonomi eğitiminin önemi, öğretmenlerin bu projedeki yerine değinilirken, TCMB ve para politikasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep'teki etkinliğin ikinci gününde, banka çalışanları Hayri Küpeli İlkokulunda sekiz şubede 295 dördüncü sınıf öğrencisine yönelik sınıf içi eğitim düzenledi. Bir ders saati süresince çizgi film Rafadan Tayfa'nın Merkez Bankasına Bir Yolculuk adlı bölümü ve banknotların basım sürecini anlatan bir video eşliğinde para, TCMB ve enflasyona ilişkin bilgiler verildi.

Öte yandan Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulunu da ziyaret eden Merkez Bankası çalışanları, yaklaşık 250 yedinci sınıf öğrencisine yaptıkları bir sunumla ekonominin temel kavramlarını anlattı.

Etkinlik kapsamında bugün ise Herkes İçin Ekonomi ekibi Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi ve Vehbi Dinçerler Fen Lisesinde yaklaşık 300 kişilik 11. sınıf öğrencisine Merkez Bankasını tanıtan bir sunum gerçekleştirecek. Etkinliğin son etabında, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek üniversite buluşmalarına Gaziantep ve Hasan Kalyoncu Üniversitelerinden 250 öğrenci katılacak.

Proje ile 2019 sonuna kadar Türkiye'nin yedi bölgesine ulaşılacak

Gaziantep'te üç gün süren etkinlikler ile yaklaşık bin öğrenciye erişilmiş olacak. Herkes İçin Ekonomi Anadolu'da 2019'un sonuna kadar Türkiye'nin yedi bölgesine de ulaşmış olacak.

Merkez Bankası'nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere yönelik hazırladığı eğitim materyalleri, Herkes İçin Ekonomi mikrositesinde (herkesicin.tcmb.gov.tr) ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağında (www.eba.gov.tr/eicerik/tcmb) yer alıyor.

Herkes İçin Ekonomi, ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her bir hedef kitleye uygun içerikler sunarken, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli faaliyetler ile Merkez Bankası ve faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapmayı amaçlıyor.