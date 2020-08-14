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Ekonomi

Merkez Bankası Ağustos Ayı Beklenti Anketi

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,22'den yüzde 10,82'ye yükseldi - 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3 oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:14:07 -
Merkez Bankası Ağustos Ayı Beklenti Anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,82'ye yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Temmuz'da yüzde 0,53 olan Ağustos ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,68 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,22'den yüzde 10,82'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,33'ten yüzde 9,70'e yükselirken, temmuzda yüzde 8,38 olan 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bu dönemde yüzde 8,58 oldu.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,0188'den 7,3428'e çıkarken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,2580'den 7,6751'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 14,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 17,3 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 19,6 milyar dolardan 20,7 milyar dolara çıktı.

- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 8,43 oldu

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 1,6'ya düşerken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,7'den yüzde 4,3'e indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 7,74'ten yüzde 9,43'e çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,43 ve yüzde 9,10 olarak kayıtlara geçti.

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