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Gündem Merkel'in ziyaretini fırsat bildi... Miçotakis'ten küstah Türkiye çağrısı
Gündem

Merkel'in ziyaretini fırsat bildi... Miçotakis'ten küstah Türkiye çağrısı

Görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyaretleri kapsamında Yunanistan'da Kiriakos Miçotakis ile görüştü. Merkel'in ziyaretini fırsat bilen Miçotakis, Türkiye hakkında küstah bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 15:41:00 -
Merkel'in ziyaretini fırsat bildi... Miçotakis'ten küstah Türkiye çağrısı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Almanya Başbakanı Angela Merkel üzerinden Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır almaya çağırdı.

Miçotakis, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı'nın, ılımlı davranarak "Türkiye'nin keyfi davranmasına" sebebiyet verdiğini iddia etti.

"Avrupa ilkelerinin Avrupa pratiğine dönüşmesinin zamanı geldi" diyerek Avrupa'dan net bir tavır isteyen Miçotakis, Merkel'in birkaç yıl önce Yunanistan'ı borç batağından kurtarmasını hatırlatarak bir kez daha teşekkür etti.

Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah çağrısına Merkel, uluslararası kararlara saygı duyulması gerektiğini belirterek "önemli ama zor" diye cevap verdi.

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