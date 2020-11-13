  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Merkel’in partisinden ayrılan 80'lik Alman parti kurdu
Dünya

Merkel’in partisinden ayrılan 80'lik Alman parti kurdu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) ayrılan 80 yaşındaki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, “Team Todenhöfer” (Todenhöfer Takımı) isimli partisini kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 04:43:00 -
Merkel’in partisinden ayrılan 80'lik Alman parti kurdu

Todenhöfer, partisini kurduğunu açıkladıktan sonra ilk etkinliğini başkent Berlin’de Brandenburger Kapısı’nın önünde düzenledi.

Alman partilerini ve siyasetçileri eleştiren Todenhöfer, "Yalan ve şiddet Alman politikasının kullandığı normal araçlar oldu." dedi.

Todenhöfer, Almanya’nın uluslararası misyonlara asker göndermesine karşı çıkarak bu misyonlara asker gönderilerek ABD'nin dünya gücü olması yönündeki çıkarlarına hizmet edildiğini söyledi.

Ülkede, göçmenler ile doğuştan Almanlar arasındaki ayrımı sonlandırmak istediğini belirten Todenhöfer, “Hepimiz aynı haklara sahip Almanlarız. Birinci ve ikinci sınıf Almanlar yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Todenhöfer, ırkçılıkla daha güçlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alman hükümetinin güvenilirliğini kaybettiğini belirten Todenhöfer, kurdukları partiye “Team Todenhöfer” (Todenhöfer Takımı) ismini verdiklerini ve partisinin gelecek yıl genel seçimlere katılacağını kaydetti.

1972-1990 yıllarında CDU milletvekilliği yapan, daha sonra gazeteci olarak da çalışan Todenhöfer'in Orta Doğu ile ilgili çok sayıda kitabı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat
Sağlık

Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat

Diş sorunları ileride sindirim zorluğu, asit reflüsü, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu olarak karşınıza çıkabilir. Diş Hekimi Pertev K..
Trump'la ilgili flaş iddia: Seçim sonuçları netleşirse...
Dünya

Trump'la ilgili flaş iddia: Seçim sonuçları netleşirse...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarına, seçim sonuçlarının netleşmesi durumunda Fox News'e rakip olacak bir dijital medya şirketi ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay