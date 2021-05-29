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Merkel'e hakaret eden kişiye hapis cezası
Dünya Merkel'e hakaret eden kişiye hapis cezası
Dünya

Merkel'e hakaret eden kişiye hapis cezası

Almanya'da sosyal medyadan Angela Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 19:42:00 -
Merkel'e hakaret eden kişiye hapis cezası

Berlin İdare Mahkemesinden yapılan açıklamada, Roland G'nin, Facebook'ta Merkel hakkında hakaret ve nefret içeren mesajlar yazdığı ifade edildi.

Bahçıvan Roland G'nin, Merkel hakkında kullandığı ifadeyle halkı kışkırtarak kamuoyunu suça teşvik ettiği gerekçesiyle suçlu bulunduğu vurgulanan açıklamada, sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Roland G'nin hapis cezasının tecil edildiği bildirildi.

 

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