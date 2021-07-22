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Dünya Merkel'den flaş çıkış: Daha yakın ilişki istiyorum
Dünya

Merkel'den flaş çıkış: Daha yakın ilişki istiyorum

Türkiye ile olan mülteci anlaşmasının devam etmesini istediğini belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:35:00 -
Merkel'den flaş çıkış: Daha yakın ilişki istiyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınından, ülkede etkili olan sel felaketine ve Türkiye ile ilişkilere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Açıklamaları sırasında Türkiye'yi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması nedeniyle öven Merkel, "Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor. Türkiye ile olan (mülteci) anlaşmanın sürmesini istiyorum. Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum" dedi.

Türkiye'nin AB ilişkilerine değinen Merkel, "Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.

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