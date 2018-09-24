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Merkel Erdoğan'ın yemeğine katılmayacak!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 27-29 Eylül tarihindeki Berlin ziyareti vesilesiyle Steinmeier tarafından Erdoğan onuruna verilecek olan yemeğe katılmayacağı açıklandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:34
Merkel Erdoğan'ın yemeğine katılmayacak!

Spiegel'in Alman hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Merkel, 27-29 Eylül tarihindeki Berlin ziyareti vesilesiyle Steinmeier tarafından Erdoğan onuruna verilecek resepsiyona katılmayacak.

Steinmeier'in Merkel'in bu tür etkinliklere her zaman davet ettiğini belirten gazete, Almanya Başbakanı'nın son olarak 2015 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth onuruna verilen resepsiyona katıldığına dikkat çekti.

ABD ile yaşanan kriz nedeniyle Ankara, Avrupa Birliği ve Almanya ile yakınlaşma sinyalleri veriyor. Bu kapsamda Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir dizi karşılıklı ziyaretler planlanmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas 5-6 Eylül tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Maas, Türkiye ile yakın işbirliği mesajları vermişti.

EKİM AYINDA ZİYARET VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte 21 Eylül'de Berlin'de temaslarda bulunmuştu.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de yanında kalabalık bir heyetle 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:34
  1. Ankara
  2. Merkel
  3. Erdoğan

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