  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Merkel devreye girdi! Lufthansa batıyor

Koronavirüs salgını sonrası Alman havayolu şirketi Lufthansa zor günler geçiriyor. Alman hükümetinin Lufthansa'nın batmaması için 10 milyar euroluk bir kurtarma paketi hazırladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:50:00 -
Merkel devreye girdi! Lufthansa batıyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Alman devletiyle 10 milyar euro değerinde bir kurtarma paketini müzakere ettiği iddia edildi.

Der spiegel yazdı

Cuma günü Der Spiegel'de yer alan haberde bu gerçekleştiği takdirde, şirketin yüzde 25,1 hissesinin devlete ait olacağı bildirildi.

Haberde 10 milyar euronun 5,5 milyar eurosunun oy hakkından yoksun pay olacağı ve Alman hükümetinin, bunun için yüzde 9 kupon ödemesi olmasını istediği belirtildi.

Buna ek olarak 3,5 milyar euro değerinde bir kredinin de devlete bağlı Alman kalkınma bankası KfW tarafından sağlanacağı kaydedildi. Kurtarma paketine Lufthansa’nın alt şirketlerinin kayıtlı olduğu ülkeler olan Belçika, Avusturya ve İsviçre’nin de katkıda bulunabileceği belirtildi.

Hükümetten açıklama

İsminin kullanılmasını istemeyen bir hükümet kaynağı, "Müzakereler ve tartışmalar sürüyor" açıklamasında bulundu. Lufthansa ise henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Alman haber ajansı dpa daha önce, dokuz ila 10 milyar euro değerinde bir kurtarma paketi müzakere edildiğini aktarmıştı. Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr da, şirket yönetimi üzerinde devletin etkili olması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Lufthansa da diğer birçok turizm ve ulaşım şirketi gibi pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zor duruma düşmüş bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tr.

Almanya hertürlü ayağa kaldırı.Sen THY'ye bak sanki durumu çok parlak...
  • Yanıtla

Tr.

Almanyadan bahsediyoruz.Dünyanın en sağlam ekonomisi...Dünyanın en büyük 3-5 ekonomisinden bahsediyoruz.Sadece yıllık ihracat fazlası Türkiyenin 1,5 yıllık ihracatı kadar olan Almanya...Neredeyse açıkladığı destek ile Türkiyedeki bütün şirketleri ilk 10.000 şirketi satın alabilen almanya; Lufthansanın batmasına göz yumacak.Avrupanın en büyük kargocusu aynı zamanda....Bak hele...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı