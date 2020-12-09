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Aktüel Merkel, Brexit konusunda anlaşmaya varılması için hala fırsat olduğuna inanıyor
Aktüel

Merkel, Brexit konusunda anlaşmaya varılması için hala fırsat olduğuna inanıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "(Brexit'e ilişkin) Bir anlaşma olması için hala fırsat var" - "(AB Dönem) Başkanlığımızın başında yoğun bir şekilde Türkiye ile yoğun diyaloğa girme konusunda yaptığımız teklifimiz, maalesef benim arzu ettiğim gibi kavranmadı"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:22:58 -
Merkel, Brexit konusunda anlaşmaya varılması için hala fırsat olduğuna inanıyor

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere ile yaptığı Brexit anlaşmasına varılması konusunda hala bir fırsatın bulunduğunu söyledi.

Merkel, Federal Mecliste yaptığı bütçe görüşmeleri kapsamındaki konuşmasında, yarın başlayacak ve 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi’ne ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Zirvede, Brexit ayrılık anlaşmasının ana gündem maddeleri arasında yer aldığına işaret eden Merkel, bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bir araya geleceğini belirtti.

Merkel, Brexit konusunda AB üyesi ülkeler adına AB Komisyonunun görüşmeler yürüttüğünü ve Komisyona güvendiklerini ifade etti.

"Bir anlaşma olması için hala fırsat var." diyen Merkel, bunun başarılıp başarılamayacağını bilmediklerini ancak başarılı olunması için çalıştıklarını kaydetti.

- "Kıbrıs zorluklarla karşı karşıya"

Merkel, İngiltere’nin anlaşma olmadan ayrılması konusunda da hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin de zirvede ele alınacağına değinen Merkel, şöyle devam etti:

"(AB Dönem) Başkanlığımızın başında yoğun bir şekilde Türkiye ile yoğun diyaloğa girme konusunda yaptığımız teklifimiz, maalesef benim arzu ettiğim gibi kavranmadı. Akdeniz’in güneyinde faaliyetler hala devam ediyor. Özellikle Kıbrıs zorluklarla karşı karşıya. Bundan dolayı nasıl hareket edeceğimize karar vermemiz gerekecek."

- "Yeni tedbir önerilerini destekliyorum"

Şansölye Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye de işaret ederek Almanya'da günlük yeni vaka ve ölü sayılarının yüksek olduğunu aktardı.

Şimdiye kadar alınan önlemlerin vaka sayılarının artmasını durdurduğuna ancak düşürmediğine dikkati çeken Merkel, Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina’nın Noel Bayramı tatilinin uzatılması, mağazaların kapatılması ve insanlar arasındaki temasın en aza indirilmesine yönelik tedbirler alınmasına ilişkin tavsiyelerini desteklediğini ifade etti.

Merkel, Kovid-19 kaynaklı günde 590 kişinin yaşamını yitirmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

2021 yılı bütçesinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 180 milyar avro borçlanmaya gidilmesini de savunarak olağanüstü dönemden geçildiğini belirten Merkel, bu zamanlarda olağanüstü hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

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