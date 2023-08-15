Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atalanta'da forma giyen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağladı.

Al Ahli ile anlaştı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi. Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

Yıllık 10 milyon euro kazanacak

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Merih, 3 yılda bonuslarla birlikte 36 milyon euro kazanacak. Milli oyuncumuz, sağlık kontrolü için yarın Paris'e gidecek.

Merih'in kariyeri

Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.

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