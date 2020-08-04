Merih Demiral tekrardan Şampiyonlar Ligi kadrosunda
Çapraz bağ sakatlığı sonucu 7 ay sahalardan uzak kalan milli futbolcu Merih Demiral, Juventus’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.
Yaşadığı çapraz bağ sakatlığını atlatan ve sahalara dönen milli oyuncu Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyebilecek.
Torino temsilcisinden yapılan açıklamada yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Roma müsabakası ile sahalara dönen Merih Demiral'ın 22 kişilik kadroya dahil edildiği belirtildi.
Böylece Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin forma şansı vermesi durumunda Merih, devler liginde oynanan müsabakalarda görev alabilecek.