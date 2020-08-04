  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Merih Demiral tekrardan Şampiyonlar Ligi kadrosunda

Çapraz bağ sakatlığı sonucu 7 ay sahalardan uzak kalan milli futbolcu Merih Demiral, Juventus’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 07:30:00 - 2020-08-04 08:02:55
Merih Demiral tekrardan Şampiyonlar Ligi kadrosunda

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığını atlatan ve sahalara dönen milli oyuncu Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyebilecek.

Torino temsilcisinden yapılan açıklamada yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Roma müsabakası ile sahalara dönen Merih Demiral'ın 22 kişilik kadroya dahil edildiği belirtildi.

Böylece Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin forma şansı vermesi durumunda Merih, devler liginde oynanan müsabakalarda görev alabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı