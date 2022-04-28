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Ekonomi Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek
Ekonomi

Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek

Edirne'de, Meriç Nehri üzerine kurulacak "Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali"nden yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 10:42:00 -
Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp, inşaat çalışmaları devam eden "3 Nehir 1 Şehir" proje alanında incelemede bulundu.

Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan ile şantiye alanını gezen Vali Canalp, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında Meriç Nehri üzerine inşa edilen Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali için de çalışmalar sürüyor.

4 bin 800 hanenin yıllık enerji arzını sağlayacak

Meriç Nehri üzerine kurulacak lastik savaklı baraj, kendi kategorisinde dünyanın en büyük projelerinden biri olacak.

Nehrin iki kıyısı arasına konacak 70'er metrelik 3 lastik savak, toplam 210 metre uzunluğunda olacak.

Santralden yılda 35 milyon gelir ve 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretimi öngörülüyor.

Santralin, yaklaşık 5 bin hanenin yıllık enerji arzını karşılaması bekleniyor.

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