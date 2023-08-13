Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey Erbakan Hoca ile anılarını anlatıyor

Vefatının 1. sene-i devriyesinde rahmet anılan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, vefatından önce katıldığı Akit TV canlı yayında yol arkadaşı Necmettin Erbakan Hoca ile aralarında geçen ve adeta bir ders niteliğindeki anıları izleyenlere aktarmıştı.

Vefatından bir süre önce Akit TV canlı yayınına katılan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı merhum Mustafa Karahasanoğlu, merhum Necmettin Erbakan ile olan anılarını anlattı. "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Onun yokluğu şimdi daha net anlaşılıyor. Memlekete büyük hizmetleri olan bir büyüğümüzdü." diyen Karahasanoğlu, "1969 yılında Milli Nizam Partisi'nde, 1974 yılında da Milli Selamet Partisi döneminde Hocamızla beraberdik. 1969 yılında Beyoğlu Gençlik Başkanlığı yaptım. 1974'te de Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Erbakan Hocamızla asıl münasebetimiz de Milli Gazete'de 4 sene Genel Yayın Yönetmenliği yaptığım döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı.

'Sabır ve azmi ondan öğrendim'

Merhum Necmettin Erbakan'ın hemen her gün gazeteyi arayarak haberlere ilişkin uyarı ve tavsiyelerde bulunduğunu belirten Karahasanoğlu, "Rahmetli sabahları saat 9'da telefon açardı. Yaklaşık yarım saat konuşurduk. İsteklerini varsa hatalarımızı söylerdi ama Allah rahmet eylesin çok nazik bir insandı. Kendisinden çok şey öğrendim. Sabrı öğrendim. Çok sabırlı bir insandı. Bununla beraber azmi öğrendim. Rahmetli Erbakan Hocamız da sabır da azim de vardı." dedi.

'Milli Görüş yokluk içinde büyüdü'

Milli Görüş'ün zor şartlar altında büyüdüğünü hatırlatan Mustafa Karahasanoğlu, "O günkü imkansızlıklarla bugünkü imkanlar kesinlikle mukayese edilemez. Milli Nizam Partisi'nin 11 kişiden oluşan Beyoğlu teşkilat yönetiminde arabası olan iki kişi vardı. Şimdi Elhamdulillah bir ailede iki araba var. 1969 yılında Gençlik Kolları Başkanı iken Tevfik Alkoç'tan borç para alarak kalemlere 'Milli Nizam Partisi' yazdırıp o kalemleri satmıştım. Masraflarımızı o kalemlerden kazandığımız para ile karşılamaya çalışıyorduk. O dönem yoklukla imtihan olurken bu dönemde de varlıkla imtihan oluyoruz. Hayat zaten bir imtihan. Bu şuurla hareket edersek attığımız adımları daha dikkatli bir şekilde değerlendiririz." diye konuştu.

'Dönemin medyası en büyük engeldi'

Merhum Necmettin Erbakan'ın dönemin medyası aracılığı ile engellendiğini vurgulayan Karahasanoğlu, şunları söyledi: "Dönemin medyasını kullanarak Hocamızın anlaşılmasının önüne geçtiler. Hocanın müspet icraatlarını hep menfi gibi gösterdiler. Bundan dolayı da hiç bir şey hızlı gerçekleşmedi. Sabır ve azimle mücadele ederek Refah Partisi döneminde seçimden birinci parti olarak çıktı."

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