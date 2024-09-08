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Gündem Merhum Muhsin Başkanın sözleri sosyal medyaya damga vurdu! Kısasta hayat vardır başka yolu yok
Gündem

Merhum Muhsin Başkanın sözleri sosyal medyaya damga vurdu! Kısasta hayat vardır başka yolu yok

Yeniakit Publisher
2024-09-08 15:22:00 - 2024-09-08 15:25:00

Narin Güran vakasının ardından merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun idam hakkındaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, bugün sabah saatlerinde bulundu. Eğerturmaz Deresi’nde bulunan Narin’in, kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetlerle dereye atıldığı öğrenildi. Narin kaybolduğu gün evden Kur’an kursuna gitmek için çıkmıştı.

Tüm Türkiye’nin kalbini sızlatan olayın ardından kamuoyunda idam çağrıları yükseldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, “İbreti alem için bunları sallandıracaksın” dedi. Halkın talebi ve Destici’nin yaptığı açıklama, akıllara BBP’nin efsane lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu getirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun idam ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyleydi:

- “Evet, kısasta hayat vardır. Ne kadar suç, o kadar ceza.”

- “Çocukların ırzına geçip onu boğup, kör kuyuya atan, ‘Zevk için adamın başına pompalı tüfekle sıkıp dağıttım,’ diyeni idam ederiz. Başka yolu yok.

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