Merhum Mısıroğlu 1995 yılında Fetullah Gülen için bakın ne demiş!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiaları gündemdeki yerini korurken, sosyal medyada merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nun 1995 yılındaki bir konuşması gündem oldu.

Gülen ile ilgili muazzam bir öngörüde bulunan Mısıroğlu 1995 yılında FETÖ elebaşısı için şunu söylüyor:

"Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek, telin edecek. Sen hoca değil papaz bile olamazsın diyecek. Hoca Allah-u Teala'sına ihanet ediyor, Allah yıkacak onu."