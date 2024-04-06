Merhum Mehmet Çağlayan Hocaefendi dualarla yâd ediliyor
Türkiye’nin tanınmış âlimlerinden Mehmed Çağlayan Hocaefendi, ebediyete intikalinin 25. yıldönümünde rahmet ve minnetle anılıyor.
ALİ KANTARCI İSTANBUL
Çok sayıda gencin İslâm’la şereflenmesine vesile olan Mehmet Çağlayan Hocaefendi, Şark ulemasının önde gelen ilim ehlindendi. Özellikle “Ehl-i Sünnet Akaidi” eseriyle ön plana çıkan Mehmet Çağlayan Hocaefendi, şarkta başladığı ilmi mücadelesi İstanbul’da nihayete ermiştir. 1999 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşan Çağlayan Hocaefendi, 1923 yılında Muş’un Ortakent Köyü’nde dünyaya geldi. Dönemin âlimlerinden Kur’ân, fıkıh, tefsir, hadis derslerini ikmal eden Mehmet Çağlayan, uzun yıllar çeşitli illerde müftülük görevlerinde bulundu. Mehmed Çağlayan Hocaefendi’nin kabri, İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Sefaköy Mezarlığı’nda bulunuyor.