Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin Yunanistan sohbeti! 'Allah yolunda ölmeyi en büyük nimet biliriz'

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TEKNOFEST'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a, "Bir gece ansızın gelebiliriz." mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a had bildiren sözleri içimizdeki Yunan sevdalılarını rahatsız ederken, merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin Yunanistan'a ilişkin bir sohbeti günün en çok izlenenleri arasında girdi.

'Bizim ölümden korkumuz yok'

Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, Yunanistan'a ilişkin sağlığında verdiği bir sohbette şu ifadeleri kullanmıştı:

Ya harp olursa? Yunanistan kurcalaya, kurcalaya, kurcalaya Kardak kayalıkları bilmem ne derken bir harp patlarsa ne yapacağız? Çarpışacağız ne yapalım..

Bir gül bahçesine gidercesine, bir gül bahçesine girercesine, bizim ölümden korkumuz yok. Allah verdiği hayatı yazmış. Ne kadar yazıldıysa o kadar yaşayacağız. Biz Allah yolunda ölmeyi en büyük nimet biliriz. Bizim karşımızda öyle kimse duramaz. H,ç kimse duramaz ama biz sağlam Müslüman olursak.