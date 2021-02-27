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Gündem Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!
Gündem

Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!

Merhum Necmettin Erbakan'ın vefat yıldönümünde sosyal medyada en çok paylaşılan videosu, dönemin liderleri Süleyman Demirel ile Erdal İnönü'nün karşısında Müslümanların hakkını savunduğu video oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 23:36:00 - 2021-02-28 00:12:12

 Yeniakit.com.tr 

Merhum Necmettin Erbakan Hoca vefatının onuncu yıldönümünde milyonlar tarafından dualarla anılırken, sosyal medyada en çok paylaşılan videou ise bir canlı yayında dönemin liderleri karşısında Müslümanların hakkını savunduğu görüntüler oldu. Merhum Erbakan'ın vefat yıldönümünde sosyal medyada en çok paylaşılan video ise dönemin siyasileri karşısında Müslümanların hakkını savunduğunu video oldu.

'Siz bunların suçlarına figüran olarak ortaksınız'

Erdal İnönü ve Süleyman Demirel ile bir canlı yayına katılan Erbakan Hoca şunları söylemişti:

"Siz şu milletin inanan evlatları inancına uygun başını örtsün diye çıkan kanunlar için bile kaç defa Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz. Neden bu temel insan haklarına aykırı kanunlar için bir defa Anayasa Mahkemesi'ne gitmediniz? Siz bunların işledikleri bütün suçlara figuran olarak ortaksınız. Bunu millet de biliyor. Siz her hafta 30 tane mason locası kuruyorsunuz. İki insan beraberce dua ederse alıp hapse koyuyorsunuz. Hang,i özgürlükten, hangi düşünce özgürlüğünden bahsediyorsunuz?"

 

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