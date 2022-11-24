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İSLAM Merhum Döngeloğlu Hoca o sohbeti ile gündemde! 'Kur'an'da Azrail'in adı geçmiyor'
İSLAM

Merhum Döngeloğlu Hoca o sohbeti ile gündemde! 'Kur'an'da Azrail'in adı geçmiyor'

Merhum Ömer Döngeloğlu Hoca, Kanal 7 ekranında "ölüm" üzerine gerçekleştirdiği sohbeti ile yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 01:17:00 - 2022-11-24 01:26:12

Merhum Ömer Döngeloğlu Hoca, vefatından önce ölümü anlattığı videosu ile yeniden gündeme geldi.

Ömer Döngeloğlu Hoca, ilgili videoda Kur'an'da Azrail adının geçmediğini, "Ölüm meleği" denildiğini ancak Azrail demekte de bir sakınca olmadığını söylemişti.

Merhum Döngeloğlu, Azrail'in can almakla görevli en üst melek olduğunu, Azrail'in emrinde ölüm meleklerinin olduğunu anlatmıştı.

Azrail'in emrinde iki tür ölüm meleği olduğunu ifade eden merhum Döngeloğlu Hoca, bunşardan bir grubun kafirlerin canını dehşetle almak için (naziat melekleri) bir grubunun da mü'minlerin ruhunu hoş bir şekilde almak için (naşitat melekleri) görevlendirildiğini aktarmıştı.

Ömer Döngeloğlu Hoca, "Allah bize imanımıza göre hak etttiğimiz, ya gördüğümüzde çok sevineceğimiz melekleri gönderiyor, ya da kötü bir insan isek gördüğümüzde azaba uğrayacağımız ölüm meleğini gönderiyor." demişti.

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