Merhum başbakan Necmettin Erbakan Hoca’nın Arafat’ta yaptığı unutulmaz konuşma!

Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 1993 yılında Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere gittiği Suudi Arabistan’da hacılara yaptığı konuşma, sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.

Sözlerinin başında paygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in Veda Hutbesi’nde buyurduğu ‘Faizin her çeşidi kaldırılmıştır’ ifadelerini hatırlatan Erbakan, Müslümanları faiz konusunda uyarmıştı.

"Sadece insanlara zulüm getirir"

Faizin insanlara sadece zulüm getireceğini belirten Merhum Başbakan, “Hacca gelip buradaki İslam ordusunun askeri olduktan sonra, Allah muhafaza buyursun, sakın ha bu Arafat’a gelenlerden bir tanesi memlekete gittiği zaman faizcileri desteklemesin. Sakın ha gittiği zaman zalimleri desteklemesin. O zaman buraya gelmenin manası kalmaz. Faiz kırk çeşit belanın mikrobudur. Sadece insanlara zulüm getirir. Onun için faiz kaldırılmıştır. Size Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hakk’ın gösterdiği hak ve adalet nizamı yolunda yürüyün”