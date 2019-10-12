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Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu emniyet güçlerine şöyle seslenmişti: PKK'lı hainleri yaralı almayın

Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu, sağlığında yaptığı bir sohbetinde emniyet güçlerine, seslenmişti: "PKK'lı hainleri yaralı almayın." diye çağrı yapmıştı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 16:28

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu, sağlığında yaptığı yaptığı bir sohbetinde güvenlik güçlerine seslenerek PKK'lı hainleri yaralı bırakmamaları konusunda çağrıda bulunmuş ve şunları söylemişti:

"Özel Harekat'a sesleniyorum. Yaralı almayın. Emniyet güçlerine sesleniyorum: Hiçbirini yaralı bırakmayın. Biz, yılan beslemeye razıyız. Akrep beslemeye razıyız. Canavar beslemeye razıyız ama bu mel'unları beslemeye razı değiliz. Hapislere girmesinler. Ne dağda bırakın ne şehirde ne de ovada. Allah'ınızı seviyorsanız sağ bırakmayın."

Balkanlıoğlu, aynı sohbetinde güvenlik güçleri için şöyle dua etmişti:

"Nişanınız keskin olsun. Hiçbir mermi boşa çıkmasın. Allah onların bombalarını bağlarken patlatsın. Allah onları nefes alamayacak bir sıkıntıya soksun. Allah, emperyalistlerle çakallarını birbirine kırdırsın."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 16:28
  1. Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu
  2. PKK

YORUM YAZ

  • hercaihercai20 dk önce
    Dogru demis hocamiz. Allah mekanini cennet etsin. Amin.
  • meçulmeçul27 dk önce
    hocamın dediği gibi ne kadar leş o kadar hava temizliği olur.....
  • İsmail İsmail 31 dk önce
    Allah cc bizden böyle hocaları başımızdan eksik etmesin amin Allah cc geçmiş ve gelecek nesillere kendısıne rahmet eylesin amin
  • Tr.Tr.51 dk önce
    Hocam Rahmetin bol,mekânın cennet olsun.Eğer ki bir tanesini sağ bırakırlarsa yazıklar olsun.
  • KnysprKnyspr59 dk önce
    Ne guzel mumindi hocam. ALLAH adn cennetlerine koysun hocam seni ve cumlemizi.

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