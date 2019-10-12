Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu emniyet güçlerine şöyle seslenmişti: PKK'lı hainleri yaralı almayın

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu, sağlığında yaptığı yaptığı bir sohbetinde güvenlik güçlerine seslenerek PKK'lı hainleri yaralı bırakmamaları konusunda çağrıda bulunmuş ve şunları söylemişti:



"Özel Harekat'a sesleniyorum. Yaralı almayın. Emniyet güçlerine sesleniyorum: Hiçbirini yaralı bırakmayın. Biz, yılan beslemeye razıyız. Akrep beslemeye razıyız. Canavar beslemeye razıyız ama bu mel'unları beslemeye razı değiliz. Hapislere girmesinler. Ne dağda bırakın ne şehirde ne de ovada. Allah'ınızı seviyorsanız sağ bırakmayın."



Balkanlıoğlu, aynı sohbetinde güvenlik güçleri için şöyle dua etmişti:



"Nişanınız keskin olsun. Hiçbir mermi boşa çıkmasın. Allah onların bombalarını bağlarken patlatsın. Allah onları nefes alamayacak bir sıkıntıya soksun. Allah, emperyalistlerle çakallarını birbirine kırdırsın."