Din karşıtı mihrakların yıllardır hedef aldığı, yıpratmak ve bitirmek için uğraştığı Diyanet, İHH, Deniz Feneri, Hayrat, Sadakataşı gibi kurum ve kuruluşlar İzmir’de afetzedelerin imdadına koşarken; ADD, ÇYDD gibi sözde çağdaş ve Atatürkçü dernekler sadece başsağlığı dilemekle yetindi. İdare binası çürük çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi gibi yerel kurumları bile sınıfta kaldı. İzmir’in yaralarını sarmak için seferber olan kurum ve kuruluşlar şunlar:

Cami ve Kur’an kursları

Laikçilerin sık sık “Kapatılsın” şeklinde gündemi oluşturduğu Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, geniş yatak kapasitesine sahip Şüheda Kız Kur’an Kursu, Ayyıldız Erkek Kuran Kursu, Kestanepazarı Erkek Kur’an Kursunu, İzmir’de evlerine giremeyen afetzedelerin kullanımına açtı. Diyanet, deprem bölgesinde günlük 10 bin öğün kapasiteli mobil mutfak oluşturdu. Diyanet personeli hastanelerde tedavi gören depremzedelere manevi destek de veriyor.

Kızılay’ın merhamet eli

Sürekli hedef alınan Kızılay da, 249 personelle depremzedeler için merhamet seferberliği başlattı. Kızılay şu ana kadar 31 bin 458 çorba, 10 bin 26 paketli gıda, 10 bin 257 adet su, 12 bin 604 adet sıcak/soğuk içecek, 2 bin 49 barınma çadırı, 51 genel maksat çadırı, 1.256 adet ısıtıcı, 16 bin 50 battaniye, 2 bin 657 mutfak seti, 6 bin 888 yatak, 5 mobil mutfak yardımı ulaştırırken; 5 ikram aracı ve 8 öncü haberleşme aracıyla 7-24 deprem nöbetinde. Günlük 60 bin kişiye sıcak aş ulaştırma kapasitesine sahip Kızılay, 17 farklı noktada 3 öğün sıcak yemek çıkarıyor.

İHH yine öncü

İnsani yardımda Türkiye’nin parlayan yıldızı olan İHH Vakfı ise, 32 şehirden 286 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 arama kurtarma köpeği, 52 araç ve mobil aşeviyle bölgede. Vatandaşlara su ve maske dağıtımı yapan İHH, İzmir’de 4 noktada sıcak yemek ikramında bulunuyor. İHH kurtarma ekipleri de enkaz bölgelerinde canları pahasına çalışma yürütürken, görenleri duygulandırıyor.

İşte o deniz feneri

Deniz Feneri Derneği de, 4 ekip, 30 personelle 1000 battaniyelik yardım ulaştırdı. İzmirlilere maske, kolonya gibi hijyen malzemeleri dağıtıyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneği de hem afetzedeler ve arama kurtarma görevlilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hayrat, görevlilere ve depremzede su, gıda ve battaniye gibi acil yardım malzemeleri dağıtıyor.

Hem kurtarma hem aş

Beşir Derneği ise, İzmir Ege Üniversitesi Hastane yerleşkesine konuşlanan mobil aşevinde pişirdiği sıcak yemekleri İzmirliler için dağıtıyor. 5 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip aşevinde afetzede vatandaşların sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Beşir Derneği, arama kurtarma çalışmaları için var gücüyle mücadele eden ekiplere de ikramlar gerçekleştiriyor.

İzmirlinin sadakataşı

Sadakataşı Derneği de, özellikle Bornova ilçesinde yoğunlaşarak bölgenin yaralarını sarıyor. İlçede çadırkentte konaklayan vatandaşlara meyve ikramında bulunan dernek, Aşık Veysel parkındaki çadırlarda konaklayan afetzedelere acil yardım ekibi tarafından akşam yemeği ikramları yapıyor. Yine çadırkentte konaklayan vatandaşlara kahvaltılık ikramları da gerçekleştiriyor.

Cansuyu Derneği ise, arama kurtarma çalışmalarına aktif destek verirken, depremin ilk saatlerinden itibaren depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılanması için çalışmalarını var gücüyle sürdürüyor.

ADD ve ÇYDD’nin izi yok

Diğer yandan laik kesimin yıllarca hortumladığı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ise sadece depremin ilk gününde “Yaşamını yitirenlere tanrıdan rahmet diliyoruz” ifadelerinin yer aldığı bir tweet atmaktan başka bir şey yapmadı. İzmir için kılını kıpırdatmayan ADD, Harf Devrimi’nin 92. Yıldönümünü kutlamaktan geri kalmadı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) de İzmir Depremiyle ilgili “Yetkilileri Uyarıyoruz” başlıklı 5 tweet attı, daha sonra Harf Devrimi’yle ilgili paylaşımlar yaptı. İzmir Depremiyle ilgili bölgede hiçbir faaliyet yürütmeyen ÇYDD, Harf Devrimi’nin yıldönümü dolayısıyla Osmanlı saltanatının kaldırılmasını da kutladı.