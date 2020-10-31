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Aktüel Merdiven otomatiğini üzerine alma nasıl yapılır?
Aktüel

Merdiven otomatiğini üzerine alma nasıl yapılır?

Merdiven otomatiği aboneliği işlemi | Bina sakinleri apartman otomatiği aboneliği için hangi adımları atmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, merdiven otomatiği nasıl bağlatılır? | Elektrik aboneliği nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:43:00 -
Merdiven otomatiğini üzerine alma nasıl yapılır?

Apartmanlardaki ortak kullanım alanlarındaki faturalar apartman yöneticisi tarafından toplanan aidatlarla ödenir. Apartmanda asansör ve otomatik elektriği için fatura kesilir. Genellikle bu abonelikler inşaat firması tarafından apartman adına yapılır. Peki, merdiven otomatiği aboneliği nasıl alınır?

Merdiven otomatiğini üzerine alma nasıl yapılır?

Elektrik aboneliği işlemleri en yakın elektrik sağlayıcı firmanın şubesinden yapılabilir. Ayrıca pandemi sebebiyle abonelik işlemleri online olarak da yapılmaya başladı. E devlet üzerinden işlemlerinizi hızlıca yapabilirsiniz. Konu hakkında detaylı bilgi için elektrik sağlayıcı şirketi arayabilirsiniz.

E DEVLET ELEKTRİK ABONELİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Merdiven otomatiği zaman ayarı nasıl yapılır?
Merdiven otomatiği zaman ayarı nasıl yapılır?

Aktüel

Merdiven otomatiği zaman ayarı nasıl yapılır?

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