Apartmanlardaki ortak kullanım alanlarındaki faturalar apartman yöneticisi tarafından toplanan aidatlarla ödenir. Apartmanda asansör ve otomatik elektriği için fatura kesilir. Genellikle bu abonelikler inşaat firması tarafından apartman adına yapılır. Peki, merdiven otomatiği aboneliği nasıl alınır?

Merdiven otomatiğini üzerine alma nasıl yapılır?

Elektrik aboneliği işlemleri en yakın elektrik sağlayıcı firmanın şubesinden yapılabilir. Ayrıca pandemi sebebiyle abonelik işlemleri online olarak da yapılmaya başladı. E devlet üzerinden işlemlerinizi hızlıca yapabilirsiniz. Konu hakkında detaylı bilgi için elektrik sağlayıcı şirketi arayabilirsiniz.

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