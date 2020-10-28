Pek çok apartmanda sensörlü lambalar tercih ediliyor. Sensörlü lambalar hem güvenlik hem de enerji tasarrufu için son derece önemli. Son dönemde koronavirüs salgını sebebiyle fazlasıyla önemsediğimiz hijyenik sebeplerden dolayı da sensörlü otomatik lambalar çok daha kullanışlı bir hal aldı. Peki, merdiven otomatiği zaman ayarı nasıl yapılır?

Merdiven otomatiği zaman ayarı nasıl yapılır?

Merdiven lambaları hareketi algıladıkları anda yanmaya başlar. Belli bir süre sonra ise sönerler. Ayarlanan bu süre rahatlıkla merdivenleri çıkmanız açısından önemlidir. Pek çok kişi merdiven ışıklarındaki zaman ayarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Söz konusu ayarlarla ilgili olarak internette pek çok video bulabilirsiniz. Ancak işin uzmanları bunu kesinlikle önermiyor. Çünkü bilmeyenler için elektrik son derece tehlikeli olabilir. Bu sebeple işi ehline bırakıp güvenle ayarların yapılmasını beklemek en doğru olanıdır.