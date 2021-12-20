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Ekonomi Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Ekonomi

Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Çanakkale'de bir kişi, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 19:53:00 -
Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Çanakkale-Ayvacık'ta bir kişi, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Ümmühan Mahallesi'ndeki bir apartmanında yaşayan vatandaşlar, burada oturan Rıza Çepel'i, merdiven boşluğunda hareketsiz buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çepel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şeker hastası olduğu belirtilen Çepel'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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